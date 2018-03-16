У столиці затримали чоловіка, який “замінував” Верховну Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У столиці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради України, з посиланням на прес-службу відділу комунікації поліції Києва передає УНН.
До чергової частини Печерського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про вибух, який має статися у будівлі Верховної Ради. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та рятівники.
Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, після перевірки об’єкта жодних підозрілих предметів чи вибухових речовин знайдено не було. Проте невдовзі поліція встановила місце, звідки надійшов виклик.
“Працівники карного розшуку главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України з’ясували, що телефонували зі службового телефону, а дзвонив у поліцію чоловік, який користувався по роботі цим номером. Він — уродженець Донецької області, 1983 року народження, який останнім часом мешкав у столиці. На момент візиту перебував у стані алкогольного сп’яніння, а свій вчинок пояснив тим, що нібито хотів поділитися важливою інформацією”, — зазначив А.Дуброва.
Слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, 15 березня, у поліцію надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру на вулиці Білоруській Шевченківського району Києва.