В столице задержали мужчину, который "заминировал" Верховную Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В столице задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины, со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Киева передает УНН.
В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. В адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.
"Работники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - отметил А.Дуброва.
Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, 15 марта в полицию поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на улице Белорусской Шевченковского района Киева.