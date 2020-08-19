У столиці затримали чоловіка, який стріляв у авто патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв у Солом’янському районі в службове авто. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"Сьогодні зранку патрульні їхали повз зупинку "Смілянська" у Солом’янському районі. Раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постріл по службовому автомобілю патрульних. Інспектори зупинилися та затримали громадянина", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю та записник з підозрілими контактами.
"Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці затримали учасників громадської організації, що оточили автомобіль правоохоронців та погрожували їм сокирами та стріляли у авто.