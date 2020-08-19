В столице задержали мужчину, который стрелял в машину патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял в Соломенском районе в служебный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с собой у 44-летнего мужчины был предмет, похожий на оружие и блокнот с подозрительными контактами.
"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, окруживших автомобиль правоохранителей и угрожавших им топорами и стреляли в авто.