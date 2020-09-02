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У столиці зафіксували новий сплеск COVID-19: за добу - 332 випадки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Минулої доби у 332 мешканців Києва виявили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, п’ятеро хворих померли. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У столиці зафіксували новий сплеск COVID-19: за добу - 332 випадки

"У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу: ще 332 хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), померли п’ятеро людей. Усього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні у столиці вже 13878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

▪️ 180 жінок (віком від 19 до 84 років);
▪️ 137 чоловіків (віком від 18 до 92 рокiв);
▪️ 6 дівчаток (від 2 місяців до 17 років);
▪️ 9 хлопчиків (від 1 року до 15 років).

Вказується, що захворіли також 13 медиків. За добу до лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів. Одужали за минулу добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:50 2 вересня зафіксовано вже понад 125 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тисячі.

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