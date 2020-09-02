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В столице зафиксировали новый всплеск COVID-19: за сутки - 332 случая

Киев • УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. За прошедшие сутки у 332 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19, пятеро заболевших скончались. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В столице зафиксировали новый всплеск COVID-19: за сутки - 332 случая

"В столице новый всплеск вируса за минувшие сутки: еще 332 больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. В настоящее время в столице уже 13878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших:

▪️ 180 женщин (в возрасте от 19 до 84 лет);
▪️ 137 мужчин (в возрасте от 18 до 92 лет); 
▪️ 6 девочек (от 2 месяцев до 17 лет);
▪️ 9 мальчиков (от 1 года до 15 лет).

Указывается, что заболели также 13 медиков. За сутки в больницы столицы попали 75 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:50 2 сентября зафиксировано уже более 125 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в почти 2,5 тысячи.

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