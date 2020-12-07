У столиці за вихідні сталося понад 200 ДТП

"За вихідні патрульні поліцейські Києва оформили 204 ДТП без потерпілих. Плюс заявлено 16 ДТП з травмованими", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, у Київській області за минулі вихідні, 5-6 грудня, сталося близько 90 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.

Нагадаємо, у Києві водій втратив керування автомобілем та спричинив ДТП. Чоловік пояснює це тим, що його занесло на вологій дорозі.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі столиці, неподалік від будівлі Національного цирку України, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції та легковика Audi.