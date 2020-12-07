В столице за выходные произошло более 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве за выходные произошло 220 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За выходные патрульные полицейские Киева оформили 204 ДТП без пострадавших. Плюс заявлено 16 ДТП с травмированными", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в Киевской области за минувшие выходные, 5-6 декабря, произошло около 90 ДТП, два человека погибли.
Напомним, в Киеве водитель потерял управление автомобилем и вызвал ДТП. Мужчина объясняет это тем, что его занесло на мокрой дороге.
Как сообщалось, в Шевченковском районе столицы, неподалеку от здания Национального цирка Украины, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции и легковушки Audi.