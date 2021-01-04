У столиці за вихідні сталося близько 250 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві за вихідні, 1-3 січня сталося близько 250 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві за 1-3 січня 2021 року надійшло 249 повідомлень про ДТП", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві "спіймали" 25 п'яних водіїв.
Нагадаємо, у Києві за перший день нового року до поліції надійшло близько 40 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.