У столиці за вихідні сталося близько 250 ДТП

"У Києві за 1-3 січня 2021 року надійшло 249 повідомлень про ДТП", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві "спіймали" 25 п'яних водіїв.

Нагадаємо, у Києві за перший день нового року до поліції надійшло близько 40 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.