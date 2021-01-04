В столице за выходные произошло около 250 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве за выходные, 1-3 января произошло около 250 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве за 1-3 января 2021 года поступило 249 сообщений о ДТП", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Киеве "поймали" 25 пьяных водителей.
Напомним, в Киеве в первый день нового года в полицию поступило около 40 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.