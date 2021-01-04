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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В столице за выходные произошло около 250 ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве за выходные, 1-3 января произошло около 250 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В столице за выходные произошло около 250 ДТП

"В Киеве за 1-3 января 2021 года поступило 249 сообщений о ДТП", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Киеве "поймали" 25 пьяных водителей.

Напомним, в Киеве в первый день нового года в полицию поступило около 40 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

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