У столиці за добу четверо людей випало з багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У вівторок, 14 серпня в Києві з вікон та балконів багатоповерхових будинків випало четверо людей, троє з них не вижили. Про це УНН повідомили джерела у лікарняних закладах.
Так, за словами лікарів, після падіння з різних поверхів висотних будівель минулої доби загинув один чоловік та дві жінки.
Ще одна жінка після падіння отримала травми, втім вижила, її було оперативно доставлено до міської лікарні.
Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, в українській столиці сталось два вбивства внаслідок сутичок.
Як повідомляв УНН, з початку літа кількість загиблих на водоймах Києва сягає вже 30 осіб.
Так з початку 2018 року від водної стихії в Україні загинули 874 людини, з них 88 - діти.