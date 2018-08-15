В столице за сутки четыре человека выпало из многоэтажек

Так, по словам врачей, после падения с разных этажей высотных зданий прошедшие сутки погиб один мужчина и две женщины.

Еще одна женщина после падения получила травмы, впрочем выжила, она была оперативно доставлена ​​в городскую больницу.



Напомним, во вторник, 14 августа, в украинской столице произошло два убийства в результате столкновений.



Как сообщал УНН, с начала лета количество погибших на водоемах Киева достигает уже 30 человек.



Так с начала 2018 от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.