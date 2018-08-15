В столице за сутки четыре человека выпало из многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во вторник, 14 августа в Киеве из окон и балконов многоэтажных домов выпало четыре человека, трое из них не выжили. Об этом сообщили УНН источники в лечебных учреждениях.
Так, по словам врачей, после падения с разных этажей высотных зданий прошедшие сутки погиб один мужчина и две женщины.
Еще одна женщина после падения получила травмы, впрочем выжила, она была оперативно доставлена в городскую больницу.
Напомним, во вторник, 14 августа, в украинской столице произошло два убийства в результате столкновений.
Как сообщал УНН, с начала лета количество погибших на водоемах Киева достигает уже 30 человек.
Так с начала 2018 от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.