У столиці влаштували марш перед судом над Крисіним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Марш перед судом щодо підозрюваного у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна влаштували у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на організаторів.
Активісти пройшли маршем під назвою "Тітушок за грати" до суду у Дарницькому районі столиці, де розглядають справу Ю.Крисіна.
Попереду маршу несли плакат з написом "Кожного ката чекає розплата".
Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.
Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.