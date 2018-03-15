У столиці влаштували марш перед судом над Крисіним

Активісти пройшли маршем під назвою "Тітушок за грати" до суду у Дарницькому районі столиці, де розглядають справу Ю.Крисіна.

Попереду маршу несли плакат з написом "Кожного ката чекає розплата".

Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.