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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25946 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40578 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45453 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94784 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87530 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103174 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В столице устроили марш перед судом над Крысиным

В столице устроили марш перед судом над Крысиным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Марш перед судом в отношении подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина устроили в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организаторов.

Активисты прошли маршем под названием "Титушок за решетку" до суда в Дарницком районе столицы, где рассматривают дело Ю.Крисина.

Впереди марша несли плакат с надписью "Каждого палача ждет расплата".

Ю.Крисин был осужден до 4 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.

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