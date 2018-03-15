В столице устроили марш перед судом над Крысиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Марш перед судом в отношении подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина устроили в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организаторов.
Активисты прошли маршем под названием "Титушок за решетку" до суда в Дарницком районе столицы, где рассматривают дело Ю.Крисина.
Впереди марша несли плакат с надписью "Каждого палача ждет расплата".
Ю.Крисин был осужден до 4 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.