У столиці відкрили виставку, присвячену Дню пам'яті жертв Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Виставка художніх робіт та побутових речей, пов'язаних з темою Голокосту, відкрилася до Міжнародного дня пам’яті жерт Голокосту у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, передає кореспондент УНН.
Автором художніх робіт, представлених на виставці, є український живописець Зіновій Толкачов, який був добровольцем української армії під час Другої світової війни.
“Коли він (З.Толкачов – ред.) разом з іншими бійцями під час визволення в’язнів у 1944-1945 році із табору смерті Майданек та концтаборів Аушвіц-Біркенау побачив страждання тих людей, то він не міг ні їсти, ні пити, а цілих 35 діб малював”, – розповіла завідувач відділу музею Наталя Філатова.
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За її словами, в експозиції представлено 11 робіт майстра із серії “Освенцим” та “Квіти Освенцима”.
Дані малюнки створені у січні-лютому 1945 року, у перші дні звільнення радянськими військами нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.
Разом із картинами художника на експозиції представлені також речі в’язнів німецьких концтаборів.