В столице открыли выставку, посвященную Дню памяти жертв Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Выставка художественных работ и бытовых вещей, связанных с темой Холокоста, открылась к Международному дню памяти жертв Холокоста в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает корреспондент УНН.
Автором художественных работ, представленных на выставке, является украинский живописец Зиновий Толкачев, который был добровольцем украинской армии во время Второй мировой войны.
"Когда он (З.Толкачев - ред.) вместе с другими бойцами во время освобождения заключенных в 1944-1945 году из лагеря смерти Майданек и концлагерей Аушвиц-Биркенау увидел страдания тех людей, он не мог ни есть, ни пить, а целых 35 суток рисовал", - рассказала заведующая отделом музея Наталья Филатова.
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По ее словам, в экспозиции представлены 11 работ мастера из серии "Освенцим" и "Цветы Освенцима".
Данные рисунки созданы в январе-феврале 1945 года, в первые дни освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Вместе с картинами художника на экспозиции представлены также вещи узников немецких концлагерей.