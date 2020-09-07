У столиці тимчасово закрили рух тролейбусів проспектом Соборності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві до завтра буде закрито рух тролейбусів проспектом Соборності. Про це інформує пресслужба КМДА, передає УНН.
“До 5:00 8 вересня буде закрито рух тролейбусів проспектом Соборності. На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та просп. Соборності продовжують влаштовувати асфальтобетонного покриття”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей період:
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- тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вул. Милославської до Дарницької площі;
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- тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м. “Либідська”;
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- тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до ст. м. “Либідська”.
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Також повідомляється про збільшення кількості рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.
Як повідомляв УНН, зранку у столиці, станом на 8:15, рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.