В столице временно закрыли движение троллейбусов по проспекту Соборности

"До 5:00 8 сентября будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности. На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности продолжают устраивать асфальтобетонное покрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот период:



троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от ул. Милославской до Дарницкой площади;



троллейбусы маршрута № 91-Н курсировать на участках от ул. Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Лыбидская";



троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра ст. м. "Лыбидская".



Также сообщается об увеличении количества подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.

Как сообщал УНН, утром в столице, по состоянию на 8:15, движение транспорта было затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города.



