У столиці Судану щонайменше 25 мирних жителів загинули через авіаудари
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Двадцять п’ять мирних жителів були вбиті під час нападів у Хартумі, столиці Судану, на минулих вихідних через авіаудари, артилерійський і ракетний вогонь. Про це пише The Guardian, передає УНН.
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Мешканці столиці зазначаються, що в неділю місто знову було обстріляно артилерією та ракетами.
П'ятеро мирних жителів загинули в неділю, коли бомби влучили у будинки в столиці Судану, повідомило медичне джерело. Атака сталась через день після авіаудару на півдню міста, у якому загинуло щонайменше 20 осіб.
Комітет опору сусідства заявив, що серед жертв були двоє дітей, і що подальші смертельні випадки залишилися незареєстрованими, оскільки тіла не могли бути перевезені до лікарні, тому що вони були сильно обпечені або розірвані на шматки під час бомбардування.
Комітети опору є одними з єдиних джерел допомоги в Хартумі, який рятує вцілілих з-під уламків розбомблених будинків. Також під обстрілами на вулицях вони доставляють ліки та документують звірства, скоєні обома сторонами.
Нагадаємо
ООН закликала припинити поновлені зіткнення в Судані, щоб забезпечити доставку допомоги цивільним особам, у тому числі в Південному Дарфурі та Південному Кордофані.
Довідково
З моменту, як 15 квітня почалися бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF), за оцінками проекту Armed Conflict Location & Event Data, було вбито близько 5000 людей.
Збройні сили Судану контролюють небо та здійснюють регулярні авіаудари, тоді як бійці RSF домінують на вулицях столиці.