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В столице Судана по меньшей мере 25 мирных жителей погибли из-за авиаударов

В столице Судана по меньшей мере 25 мирных жителей погибли из-за авиаударов

Киев • УНН

 • 442824 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Двадцать пять мирных жителей были убиты во время нападений в Хартуме, столице Судана, на прошлых выходных из-за авиаударов, артиллерийского и ракетного огня. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали 

Жители столицы отмечаются, что в воскресенье город снова был обстрелян артиллерией и ракетами.

Пятеро мирных жителей погибли в воскресенье, когда бомбы попали в дома в столице Судана, сообщил медицинский источник. Атака произошла  через день после авиаудара на юге города, в котором погибли по меньшей мере 20 человек.

Комитет сопротивления соседства заявил, что среди жертв были двое детей, и что дальнейшие смертельные случаи остались незарегистрированными, поскольку тела не могли быть перевезены в больницу, потому что они были сильно обожжены или разорваны на куски во время бомбардировки.

Комитеты сопротивления являются одними из единственных источников помощи в Хартуме, который спасает  выживших из-под обломков разбомбленных домов. Также под обстрелами на улицах они доставляют лекарства и документируют зверства, совершаемые обеими сторонами.

Напомним

ООН призвала прекратить возобновившиеся столкновения в Судане, чтобы обеспечить доставку помощи гражданским лицам, в том числе в Южном Дарфуре и Южном Кордофане.

Справочно

С момента, как 15 апреля начались бои между регулярной армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF), по оценкам проекта Armed Conflict Location & Event Data, было убито около 5000 человек.

Вооруженные силы Судана контролируют небо и совершают регулярные авиаудары, в то время как бойцы RSF доминируют на улицах столицы.

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