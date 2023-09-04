В столице Судана по меньшей мере 25 мирных жителей погибли из-за авиаударов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Двадцать пять мирных жителей были убиты во время нападений в Хартуме, столице Судана, на прошлых выходных из-за авиаударов, артиллерийского и ракетного огня. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Жители столицы отмечаются, что в воскресенье город снова был обстрелян артиллерией и ракетами.
Пятеро мирных жителей погибли в воскресенье, когда бомбы попали в дома в столице Судана, сообщил медицинский источник. Атака произошла через день после авиаудара на юге города, в котором погибли по меньшей мере 20 человек.
Комитет сопротивления соседства заявил, что среди жертв были двое детей, и что дальнейшие смертельные случаи остались незарегистрированными, поскольку тела не могли быть перевезены в больницу, потому что они были сильно обожжены или разорваны на куски во время бомбардировки.
Комитеты сопротивления являются одними из единственных источников помощи в Хартуме, который спасает выживших из-под обломков разбомбленных домов. Также под обстрелами на улицах они доставляют лекарства и документируют зверства, совершаемые обеими сторонами.
Напомним
ООН призвала прекратить возобновившиеся столкновения в Судане, чтобы обеспечить доставку помощи гражданским лицам, в том числе в Южном Дарфуре и Южном Кордофане.
Справочно
С момента, как 15 апреля начались бои между регулярной армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF), по оценкам проекта Armed Conflict Location & Event Data, было убито около 5000 человек.
Вооруженные силы Судана контролируют небо и совершают регулярные авиаудары, в то время как бойцы RSF доминируют на улицах столицы.