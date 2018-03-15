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У столиці сталося ДТП за участю вагітної жінки на небезпечному перехресті Подолу

Київ • УНН

 • 8897 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У ніч на сьогодні на перетині вулиць Новокостянтинівської, Межигірської та Заводської сталася аварія. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс “Киев Оперативный”.

“Попередньо, Hyundai рухався з боку вулиці Електриків у бік проспекту Степана Бандери, а Mercedes — по Новокостянтинівській в бік Подолу. ДТП ж сталося на перехресті через те, що хтось поїхав на заборонений сигнал світлофора”, — вказано у повідомленні.

Без постраждалих не обійшлося. Постраждала вагітна дівчина-водій Hyundai, вона була госпіталізована.

На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у ДТП на Буковині загинули чотири жінки.

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