У столиці сталося ДТП за участю вагітної жінки на небезпечному перехресті Подолу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У ніч на сьогодні на перетині вулиць Новокостянтинівської, Межигірської та Заводської сталася аварія. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс “Киев Оперативный”.
“Попередньо, Hyundai рухався з боку вулиці Електриків у бік проспекту Степана Бандери, а Mercedes — по Новокостянтинівській в бік Подолу. ДТП ж сталося на перехресті через те, що хтось поїхав на заборонений сигнал світлофора”, — вказано у повідомленні.
Без постраждалих не обійшлося. Постраждала вагітна дівчина-водій Hyundai, вона була госпіталізована.
На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у ДТП на Буковині загинули чотири жінки.