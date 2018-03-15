В столице произошло ДТП с участием беременной женщины на опасном перекрестке Подола
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В ночь на сегодня на пересечении улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской произошла авария. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс “Киев Оперативный”.
“Предварительно, Hyundai двигался со стороны улицы Электриков в сторону проспекта Степана Бандеры, а Mercedes — по Новоконстантиновской в сторону Подола. ДТП же произошло на перекрестке из-за того, что кто-то поехал на запрещающий сигнал светофора”, — указано в сообщении.
Без пострадавших не обошлось. Пострадала беременная девушка-водитель Hyundai, она была госпитализирована.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в ДТП на Буковине погибли четыре женщины.