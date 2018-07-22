У столиці Сомалі стався вибух, є загиблий

Згідно з повідомленням, вибух стався біля Могили Невідомого солдата в Могадішо. Зловмисник заздалегідь встановив саморобний вибуховий пристрій в автомобілі, який вибухнув, коли рушив з місця. У момент вибуху в машині знаходилися три людини, одна з них загинула, двоє отримали поранення, також постраждав ще один перехожий.



На даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.



Нагадаємо, близько 4:00 ранку п'ятниці, 20 липня, в Києві на подвір'ї житлового будинку на Борщагівці сталися два вибухи і пожежа автомобілів. В результаті спалаху автомобілі вигоріли повністю. Постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.



