В столице Сомали произошел взрыв, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает "Синьхуа", передает УНН.
Согласно сообщению, взрыв произошел возле Могилы Неизвестного солдата в Могадишо. Злоумышленник заранее установил самодельное взрывное устройство в автомобиле, который взорвался, когда тронулся с места. В момент взрыва в машине находились три человека, один из них погиб, двое получили ранения, также пострадал еще один прохожий.
На данный момент никакая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, около 4:00 утра пятницы, 20 июля, в Киеве во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорание автомобилей. В результате возгорания автомобили выгорели полностью. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.