В столице Сомали произошел взрыв, есть погибший

Согласно сообщению, взрыв произошел возле Могилы Неизвестного солдата в Могадишо. Злоумышленник заранее установил самодельное взрывное устройство в автомобиле, который взорвался, когда тронулся с места. В момент взрыва в машине находились три человека, один из них погиб, двое получили ранения, также пострадал еще один прохожий.



На данный момент никакая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.



Напомним, около 4:00 утра пятницы, 20 июля, в Киеве во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорание автомобилей. В результате возгорания автомобили выгорели полностью. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.



