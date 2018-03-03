У столиці Словаччини відбувся мітинг у пам'ять вбитого журналіста-розслідувача
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Тисячі людей вийшли 2 березня на мітинг у пам’ять про вбитого минулого тижня журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його подруги. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Акції були заплановані у приблизно 25 містах країни, зокрема і в столиці Братиславі — в ній взяв участь президент Андрей Кіска.
Разом із фотографіями журналіста демонстранти в Братиславі тримали в руках банери з написами: “Геть, мафія, з моєї країни”, “Атака на журналістів = напад на всіх нас” тощо.
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Згадували 2 березня вбитого журналіста і в двох десятках міст за кордоном, зокрема в Лондоні, Парижі і Брюсселі.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент у Страсбурзі через два тижні хоче обговорити справу вбитого в Словаччині журналіста Яна Куцяка.