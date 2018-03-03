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У столиці Словаччини відбувся мітинг у пам'ять вбитого журналіста-розслідувача

У столиці Словаччини відбувся мітинг у пам'ять вбитого журналіста-розслідувача

Київ • УНН

 • 10166 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Тисячі людей вийшли 2 березня на мітинг у пам’ять про вбитого минулого тижня журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його подруги. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Акції були заплановані у приблизно 25 містах країни, зокрема і в столиці Братиславі — в ній взяв участь президент Андрей Кіска.

Разом із фотографіями журналіста демонстранти в Братиславі тримали в руках банери з написами: “Геть, мафія, з моєї країни”, “Атака на журналістів = напад на всіх нас” тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Словацького журналіста вбили у власному будинку разом з коханою

Згадували 2 березня вбитого журналіста і в двох десятках міст за кордоном, зокрема в Лондоні, Парижі і Брюсселі.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент у Страсбурзі через два тижні хоче обговорити справу вбитого в Словаччині журналіста Яна Куцяка.

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