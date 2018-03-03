В столице Словакии состоялся митинг в память убитого журналиста-расследователя

Акции были запланированы в примерно 25 городах страны, в том числе и в столице Братиславе — в ней принял участие президент Андрей Киска.

Вместе с фотографиями журналиста демонстранты в Братиславе держали в руках баннеры с надписями: “Прочь, мафия, с моей страны”, “Атака на журналистов = нападение на всех нас” и другие.

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Вспоминали 2 марта убитого журналиста и в двух десятках городов за рубежом, в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Как сообщал УНН, Европейский парламент в Страсбурге через две недели хочет обсудить дело убитого в Словакии журналиста Яна Куцяка.