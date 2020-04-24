У столиці серед інфікованих коронавірусом - близько 10% медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день у Києві хворіє на COVID-19 111 медпрацівників, а це близько 10% від всіх випадків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Майже 10% тих, хто захворіли у Києві – це лікарі, медсестри, медичний персонал. 111 медиків заразились коронавірусом, 16 з них лікуються на стаціонарах", - повідомив Кличко.
Він також зазначив, що на сьогоднішній день 217 хворих лікуються у стаціонарах столиці, ще 57 людей перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19, 39 дорослих – у важкому стані, двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
"У столиці підготовано вже 14 лікарень першої та другої хвилі прийому на коронавірус, це понад 1700 ліжок. Апаратів ШВЛ на сьогодні у Києві більше, ніж в інших регіонах – 400", - зазначив мер.
Нагадаємо, що у столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 - до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та у дев’ятьох священнослужителів, з яких 5 - з Києво-Печерської лаври.