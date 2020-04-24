У столиці серед інфікованих коронавірусом - близько 10% медиків

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день у Києві хворіє на COVID-19 111 медпрацівників, а це близько 10% від всіх випадків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.