В столице среди инфицированных коронавирусом - около 10% медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодняшний день в Киеве болеет на COVID-19 111 медработников, а это около 10% от всех случаев. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Почти 10% тех, кто заболели в Киеве - это врачи, медсестры, медицинский персонал. 111 медиков заразились коронавирусом, 16 из них лечатся на стационарах", - сообщил Кличко.
Он также отметил, что на сегодняшний день 217 больных лечатся в стационарах столицы, еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19, 39 взрослых - в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"В столице подготовлено уже 14 больниц первой и второй волны приема на коронавирус, это более 1700 коек. Аппаратов ИВЛ сегодня в Киеве больше, чем в других регионах - 400", - отметил мэр.
Напомним, что в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у троих медиков, шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет и в 9 священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры.