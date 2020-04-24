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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59530 просмотра

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В столице среди инфицированных коронавирусом - около 10% медиков

В столице среди инфицированных коронавирусом - около 10% медиков

Киев  •  УНН

 • 13452 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодняшний день в Киеве болеет на COVID-19 111 медработников, а это около 10% от всех случаев. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Почти 10% тех, кто заболели в Киеве - это врачи, медсестры, медицинский персонал. 111 медиков заразились коронавирусом, 16 из них лечатся на стационарах", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что на сегодняшний день 217 больных лечатся в стационарах столицы, еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19, 39 взрослых - в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В столице подготовлено уже 14 больниц первой и второй волны приема на коронавирус, это более 1700 коек. Аппаратов ИВЛ сегодня в Киеве больше, чем в других регионах - 400", - отметил мэр.

Напомним, что в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у троих медиков, шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет и в 9 священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры.

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