У столиці презентували фільм “В’язні Кремля”, присвячений Р.Сущенку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У столиці відбулася презентація фільму “В’язні Кремля” та фотовиставка, присвячена арештованому в Росії українському журналісту Роману Сущенку. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Організатори заходу представили 20-хвилинний фільм, присвячений українському журналісту Роману Сущенку.
Фільм розповідає про незаконно заарештованого Р.Сущенка та решту політв’язнів, які знаходяться на території Російської Федерації.
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На презентації фільму були присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін.
“Для мене історія Романа – це особисто і моя історія. І скільки в мене буде здоров’я і сил, я буду боротись за те, аби Роман був поруч з сім’єю”, - сказав Міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Також на заході була представлена підбірка з 20-ти фотографій, зроблених журналістом Р.Сущенком в Парижі та декілька його картин.