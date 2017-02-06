В столице презентовали фильм "Узники Кремля", посвященный Р.Сущенко

Организаторы мероприятия представили 20-минутный фильм, посвященный украинскому журналисту Роману Сущенко.

Фильм рассказывает о незаконно арестованном Р.Сущенко и остальных политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации.

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На презентации фильма присутствовали семья журналиста и его адвокат Марк Фейгин.

"Для меня история Романа - это лично и моя история. И сколько у меня будет здоровья и сил, я буду бороться за то, чтобы Роман был рядом с семьей", - сказал министр информационной политики Юрий Стець.

Также на мероприятии была представлена ​​подборка из 20 фотографий, сделанных журналистом Р.Сущенко в Париже и несколько его картин.