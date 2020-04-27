У столиці працівнику приватної фірми погрожували гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві співробітнику приватної фірми невідомі прив’язали гранату до дверцят авто. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася 26 квітня. Помічник директора однієї з компаній, яка зокрема займається електромонтажними роботами, повідомив до поліції, що в його автомобілі - граната.
Поліція під час огляду авто виявила гранату, розміщену поряд з рульовою колонкою, до кільця гранати був прив’язаний дріт, закріплений з внутрішнього боку до ручки дверцят авто з боку водія.
Вибухотехніки вилучили та деактивували бойову гранату Ф-1.
Наразі проводиться розслідування, встановлюються обставини та мотиви злочину.
Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік погрожував підірвати себе гранатою.