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У столиці працівнику приватної фірми погрожували гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві співробітнику приватної фірми невідомі прив’язали гранату до дверцят авто. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася 26 квітня. Помічник директора однієї з компаній, яка зокрема займається електромонтажними роботами, повідомив до поліції, що в його автомобілі - граната.

Поліція під час огляду авто виявила гранату, розміщену поряд з рульовою колонкою, до кільця гранати був прив’язаний дріт, закріплений з внутрішнього боку до ручки дверцят авто з боку водія.

Вибухотехніки вилучили та деактивували бойову гранату Ф-1.

Наразі проводиться розслідування, встановлюються обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік погрожував підірвати себе гранатою.

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