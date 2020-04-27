В столице работнику частной фирмы угрожали гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве сотруднику частной фирмы неизвестные привязали гранату к двери автомобиля. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло 26 апреля. Помощник директора одной из компаний, которая в частности занимается электромонтажными работами, сообщил в полицию, что в его автомобиле - граната.
Полиция при осмотре автомобиля обнаружила гранату, размещенную рядом с рулевой колонкой, к кольцу гранаты был привязан провод, закрепленный с внутренней стороны к ручки дверей автомобиля со стороны водителя.
Взрывотехники изъяли и деактивировали боевую гранату Ф-1.
В настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, в Кропивницком мужчина угрожал взорвать себя гранатой.