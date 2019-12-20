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У столиці перейменували ще чотири вулиці

У столиці перейменували ще чотири вулиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві нові назви отримали ще чотири вулиці. Окрім того, парк на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі отримав назву "Парк захисників України". Відповідні рішення ухвалено на сесії Київради, передає УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, перейменовано:

• вулицю Івана Шевцова – на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі;

• вулицю Маршала Гречка – на вулицю Івана Виговського у Подільському районі;

• вулицю Горького – на вулицю Тодося Осьмачки у Деснянському районі;

• вулицю Подвойського – на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі.

Також нову назву "Парк захисників України" отримав парк на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі.

Три роки тому така ініціатива надійшла від ветеранів АТО та була підтримала депутатами Київради. У 2016 році на місці майбутнього парку була урочисто закладена символічна гільза від 125-міліметрового снаряду.

Зазначається, що громадські обговорення щодо перейменувань проходили на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва у спеціальній рубриці Е-МІСТО – "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів", де кожен користувач мав змогу ознайомитися із запропонованим проектом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження, оприлюднити власну редакцію проекту.

Нагадаємо, Київську міську раду просять переіменувати станції метро "Площа Льва Толстого" та "Тараса Шевченка".

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