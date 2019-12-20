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В столице переименовали еще четыре улицы

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве новые названия получили еще четыре улицы. Кроме того, парк на улице Винницкой в Соломенском районе получил название "Парк защитников Украины". Соответствующее решение принято на сессии Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В частности, переименованы:

• улицу Ивана Шевцова - на улицу Василия Макухи в Шевченковском районе;

• улицу Маршала Гречко - в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;

• улицу Горького - на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;

• улицу Подвойского - на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Также новое название "Парк защитников Украины" получил парк на улице Винницкой в Соломенском районе.

Три года назад такая инициатива поступила от ветеранов АТО и была поддержала депутатами Киевсовета. В 2016 году на месте будущего парка была торжественно заложена символическая гильза от 125-миллиметрового снаряда.

Отмечается, что общественные обсуждения по переименованиям проходили на едином веб-портале территориальной общины города Киева в специальной рубрике Э-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта.

Напомним, Киевский городской совет просят переименовать станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Тараса Шевченко".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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