У столиці Непалу прогриміло два вибухи: є загиблі

"У нас є три смертельні випадки в двох випадках вибухів, але природа вибухів розслідується", - повідомив представник поліції Шьям Лал Гявалі.

Одна людина загинула в результаті вибуху в будинку в житловому районі в центрі міста.

Другий вибух стався біля перукарні на околиці міста. За словами поліції, в результаті вибуху загинули дві людини.

Ще п'ятеро поранених були доставлені в лікарню.

Поліція підозрює, що вибухи, можливо, були роботою групою колишніх повстанців, які виступають проти уряду через арешт їхніх прихильників.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи в неділю.

Як повідомляв УНН, днем раніше в Таїланді в порту гавкотом Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні.



