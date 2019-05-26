У столиці Непалу прогриміло два вибухи: є загиблі

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю три людини загинули і ще п'ятеро отримали поранення в результаті двох вибухів в непальської столиці Катманду. Причина вибухів неясна, повідомила місцева поліція, передає УНН, посилаючись на Reuters.

"У нас є три смертельні випадки в двох випадках вибухів, але природа вибухів розслідується", - повідомив представник поліції Шьям Лал Гявалі.

Одна людина загинула в результаті вибуху в будинку в житловому районі в центрі міста.

Другий вибух стався біля перукарні на околиці міста. За словами поліції, в результаті вибуху загинули дві людини.

Ще п'ятеро поранених були доставлені в лікарню.

Поліція підозрює, що вибухи, можливо, були роботою групою колишніх повстанців, які виступають проти уряду через арешт їхніх прихильників.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи в неділю.

Як повідомляв УНН, днем раніше в Таїланді в порту гавкотом Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні.

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