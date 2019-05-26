В столице Непала прогремело два взрыва: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье три человека погибли и еще пять получили ранения в результате двух взрывов в непальской столице Катманду. Причина взрывов неясна, сообщила местная полиция, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.
“У нас есть три смертельных случая в двух случаях взрывов, но природа взрывов расследуется”, — сообщил представитель полиции Шьям Лал Гявали.
Один человек погиб в результате взрыва в доме в жилом районе в центре города.
Второй взрыв произошел возле парикмахерской на окраине города. По словам полиции, в результате взрыва погибли два человека.
Ещё пятеро раненых были доставлены в больницу.
Полиция подозревает, что взрывы, возможно, были работой группой бывших повстанцев, которые выступают против правительства из-за ареста их сторонников.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы в воскресенье.
Как сообщал УНН, днем ранее в Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.