У столиці на обсервації перебувають 207 людей, готові прийняти ще 3 тисячі – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У зв’язку з поширенням коронавірусу для двотижневої обсервації прибувших з-за кордону, у Києві підготували 3 тисячі місць у готелях та базах відпочинку. Наразі на обсервції перебуває 207 киян. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Уряд запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства. Це об’єкти, що перебувають на їх балансі. Столиця також підготувала вже 4 таких бази для киян. Таким чином, Київ тепер може надати 3 тисячі місць для тих, хто буде проходити обсервацію. Сьогодні 207 людей перебувають на двотижневій обсервації в столиці”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що днями має прибути ще кілька літаків з українцями, які повертаються з-за кордону, і наразі невідомо, скільки там буде киян.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві понад 50 людей втекло з готелю “Козацький”, куди їх помістили на обсервацію після повернення з Балі та Катару.