В столице на обсервации находятся 207 человек, готовы принять еще 3 тысячи - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В связи с распространением коронавируса для двухнедельной обсервации прибывших из-за рубежа, в Киеве подготовили 3 тысячи мест в гостиницах и базах отдыха. Сейчас на обсервции находится 207 киевлян. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Правительство ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. Это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию. Сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице”, — сообщил Кличко.
Он отметил, что на днях должен прибыть еще несколько самолетов с украинцами, которые возвращаются из-за границы, и пока неизвестно, сколько там будет киевлян.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве более 50 человек бежали из отеля “Казацкий”, куда их поместили на обсервацию после возвращения из Бали и Катара.