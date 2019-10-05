У столиці на Хрещатику обмежили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві, станом на 14:05, частково обмежено рух транспорту на вулиці Хрещатик, передає УНН.
Рух транспорту обмежено від Європейської площі до Майдану Незалежності і далі.
Нагадаємо, центр Києва перекрили через марафон.
У зв’язку з підготовчими роботами в районі Софійської площі з 21:00 (4 жовтня) до 22:00 (6 жовтня) буде обмежений рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською. Крім цього з 5:00 (5 жовтня) до 22:00 (6 жовтня) для проїзду будуть обмежені вулиці Трьохсвятительська та Володимирська (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).