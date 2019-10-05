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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице на Крещатике ограничили движение транспорта

Киев • УНН

 • 15090 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня в Киеве, по состоянию на 14:05, частично ограничено движение транспорта по улице Крещатик, передает УНН.

В столице на Крещатике ограничили движение транспорта

Движение транспорта ограничено от Европейской площади до Майдана Независимости и дальше.

Напомним, центр Киева перекрыли из-за марафона.

В связи с подготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 (4 октября) до 22:00 (6 октября) будет ограничено движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской).

Украинские Национальные Новости

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