В столице на Крещатике ограничили движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня в Киеве, по состоянию на 14:05, частично ограничено движение транспорта по улице Крещатик, передает УНН.
Движение транспорта ограничено от Европейской площади до Майдана Независимости и дальше.
Напомним, центр Киева перекрыли из-за марафона.
В связи с подготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 (4 октября) до 22:00 (6 октября) будет ограничено движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской).