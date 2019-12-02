У столиці менш як за місяць невідомі вп’яте підпалили магазини однієї мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві з 14 листопада сталося вже п’ять підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
"Вночі 2 грудня невідомі підпалили два магазини мережі. Так, близько 2:40 двоє невстановлених осіб в масках розбили скло магазину по вулиці Васильківській та кинули в приміщення магазину пляшку з горючою рідиною. Вогнем пошкоджено близько 5 квадратних метрів приміщення магазину", - повідомили правоохоронці.
Ще один випадок стався практично у той самий час на проспекті Василя Порика. Невідомі в масках розбили вхідні двері та облили горючою рідиною приміщення магазину, після чого підпалили його. Вогнем було пошкоджено приміщення магазину площею близько 3 квадратних метрів.
За обома фактами розпочато кримінальні провадження за кваліфікацією "умисне знищення або пошкодження майна".
Слід додати, що це не перші випадки підпалу магазинів згаданої мережі. Так, в ніч 14 листопада, невідомі майже одночасно підпалили три магазини, тоді горіли приміщення по вулиці Амвросія Бучми, Олени Теліги та на території BoxPark на Петропавлівській Борщагівці.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Чернігові за ніч підпалили два автомобілі.