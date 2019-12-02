В столице менее чем за месяц неизвестные в пятый раз подожгли магазины одной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве с 14 ноября произошло уже пять поджогов магазинов сети "Молоко от фермера". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"Ночью 2 декабря неизвестные подожгли два магазина сети. Так, около 2:40 двое неустановленных лиц в масках разбили стекло магазина по улице Васильковской и бросили в помещение магазина бутылку с горючей жидкостью. Огнем повреждено около 5 квадратных метров помещения магазина", - сообщили правоохранители.
Еще один случай произошел практически в то же время на проспекте Василия Порика. Неизвестные в масках разбили входную дверь и облили горючей жидкостью помещение магазина, после чего подожгли его. Огнем было повреждено помещение магазина площадью около 3 квадратных метров.
По обоим фактам начаты уголовные производства по квалификации "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Следует добавить, что это не первые случаи поджога магазинов упомянутой сети. Так, в ночь 14 ноября, неизвестные почти одновременно подожгли три магазина, тогда горели помещения по улице Амвросия Бучмы, Елены Телиги и на территории BoxPark на Петропавловской Борщаговке.
Как сообщалось ранее в УНН, в Чернигове за ночь подожгли два автомобиля.