У столиці майже 1700 випадків COVID-19, померли 44 людини

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. За минулу добу у столиці зафіксували 1673 випадки COVID-19, померли 44 мешканці столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

“1673 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 188 869)”, — зазначив міський голова.

Він також додав, що інфікувалися: 936 жінок віком від 18 до 91 років; 661 чоловік віком від 18 до 92 років; 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

За останню добу зафіксовано 44 летальних випадки від вірусу (загалом 4341).

У лікарні за 21 квітня госпіталізували 152 хворих на коронавірус та 118 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 1305 осіб подолали коронавірус (загалом 117 803).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (267), Солом’янському та Шевченківському (по 240) та в Деснянському (235).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,99 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 квітня, — 16,2 тисячі, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу — 470. Водночас одужалих третій день поспіль більше, ніж захворілих.

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