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В столице почти 1700 случаев COVID-19, умерли 44 человека

В столице почти 1700 случаев COVID-19, умерли 44 человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице зафиксировали 1673 случая COVID-19, умерли 44 жителя столицы. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

“1673 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 188 869)”, — отметил городской голова.

Он также добавил, что заразившихся: 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет; 661 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет; 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

За последние сутки зафиксировано 44 летальных случая от вируса (всего 4341).

В больнице за 21 апреля госпитализировали 152 больных коронавирусом и 118 с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 1305 человек преодолели коронавирус (всего 117 803).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,99 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 апреля, — 16,2 тысяч, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки — 470. В то же время выздоровевших третий день подряд больше, чем заболевших.

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