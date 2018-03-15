У столиці масово викрадають теплові лічильники та люки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У столиці зафіксовано масові крадіжки теплових лічильників та кришок каналізаційних люків, передає УНН з посиланням на “Київенерго”.
“У столиці зафіксовано масові крадіжки теплових лічильників та кришок каналізаційних люків. Протягом минулого року в Києві викрадено 117 кришок люків та 125 теплолічильників”, — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що найбільше люків викрадено у Святошинському районі: за кілька днів — більше двох десятків.
Протягом 2017 року замість вкрадених лічильників тепла було встановлено 45, відремонтовано — 732.
Як додали у “Київенерго”, з початку цього року в Києві викрадено 7 лічильників тепла, а загальна кількість розкрадених будинкових теплолічильників становить на сьогодні 361.
“Вартість одного люка в середньому становить 2,5 тис. грн, а вартість приладів обліку теплової енергії залежності від комплектації та технічних характеристик та в середньому становить 54 тис. грн”, — звернули увагу в компанії.
У “Київенерго” уточнили, що нарахування за тепло будинкам, де розкрадено чи зламано лічильники проводиться за нормативами з урахуваннями кількості календарних днів надання послуги та середньої температури повітря.
Компанія закликала киян та експлуатуючі компанії посилити заходи безпеки для збереження цінного обладнання. Адже на фоні стрімкого зростання тарифів на тепло точний облік теплоенергії набуває особливо важливого значення.
Нагадаємо, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 лютого 2018 року збільшилась на 466 млн грн.