В столице массово похищают тепловые счетчики и люки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В столице зафиксированы массовые кражи тепловых счетчиков и крышек канализационных люков, передает УНН со ссылкой на “Киевэнерго”.
“В столице зафиксированы массовые кражи тепловых счетчиков и крышек канализационных люков. В течение прошлого года в Киеве похищено 117 крышек люков и 125 теплосчетчиков”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что больше всего люков похищено в Святошинском районе: за несколько дней — более двух десятков.
В течение 2017 вместо украденных счетчиков тепла было установлено 45, отремонтировано — 732.
Как добавили в “Киевэнерго”, с начала этого года в Киеве похищено 7 счетчиков тепла, а общее количество похищенных домовых теплосчетчиков составляет на сегодня 361.
“Стоимость одного люка в среднем составляет 2,5 тыс. грн, а стоимость приборов учета тепловой энергии зависимости от комплектации и технических характеристик и в среднем составляет 54 тыс. грн”, — обратили внимание в компании.
В “Киевэнерго” уточнили, что начисления за тепло домам, где украдены или сломаны счетчики проводится по нормативам с учетом количества календарных дней предоставления услуги и средней температуры воздуха.
Компания призвала киевлян и эксплуатирующие компании усилить меры безопасности для сохранения ценного оборудования. Ведь на фоне стремительного роста тарифов на тепло точный учет теплоэнергии приобретает особенно важное значение.
Напомним, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО “Киевэнерго” на 1 февраля 2018 года увеличилась на 466 млн грн.