У столиці Хорватії шість людей стали жертвами стрілянини

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Щонайменше шестеро людей, у тому числі десятирічна дитина, загинули в результаті стрілянини в одному з житлових будинків в хорватській столиці Загребі. Про це повідомляє УНН з посиланням на France-Presse.