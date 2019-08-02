У столиці Хорватії шість людей стали жертвами стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Щонайменше шестеро людей, у тому числі десятирічна дитина, загинули в результаті стрілянини в одному з житлових будинків в хорватській столиці Загребі. Про це повідомляє УНН з посиланням на France-Presse.
Згідно з інформацією місцевої поліції, стрілянина, жертвами якої стали шість членів однієї сім'ї, сталася близько 21:30 за місцевим часом (22:30 за київським часом) 1 серпня.
Відзначається, що на місці злочину було також виявлено немовля, дитина не постраждала.
За попередніми даними, вогонь відкрив колишній чоловік однієї з жертв, що знаходиться в розшуку.
Поліція проводить операцію з пошуку злочинця.
Нагадаємо, у Ємені під час богослужіння розстріляли 5 осіб у мечеті.