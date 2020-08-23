У столиці готові приймати хворих на COVID-19 лікарні "другої хвилі" - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У столиці хворих на COVID-19 готові приймати лікарні другої хвилі. Про це на брифінгу в неділю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Вже готові приймати хворих на COVID-19 лікарні другої хвилі, вони забезпечені всім необхідним, а медзаклади першої хвилі вже фактично як інфекційні госпіталі", - сказав міський голова.
З його слів, на сьогодні у стаціонарах перебувають 558 хворих, в тому числі 15 дітей.
"105 паціентів, нажаль, у важкому стані, 9 – під апаратами ШВЛ. З підозрою на коронавірус в лікарнях 75 киян. Хворих на пневмонію – 748. Тільки минулої доби госпіталізували 74 таких пацієнти", - заявив Кличко.
Зазначимо, що зі слів Кличка, за минулу добу в Києві коронавірус виявили у 307 людей, всього в столиці 11 814 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.