В столице готовы принимать больных COVID-19 больницы "второй волны" - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В столице больных COVID-19 готовы принимать больницы второй волны. Об этом на брифинге в воскресенье заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Уже готовы принимать больных COVID-19 больницы второй волны, они обеспечены всем необходимым, а мед учреждения первой волны уже фактически как инфекционные госпитали", - сказал городской голова.
По его словам, на сегодня в стационарах находятся 558 больных, в том числе 15 детей.
"105 пациентов, к сожалению, в тяжелом состоянии, 9 - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах 75 киевлян. Больных пневмонией - 748. Только за прошедшие сутки госпитализировали 74 таких пациентов", - заявил Кличко.
Отметим, что по словам Кличко, за минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 307 человек, всего в столице 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, утром 23 августа в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 000.