У столиці через ремонт перекрито два проспекти, утворилися незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Зранку у столиці, станом на 08:15, утворилися незначні затори, через ремонт перекрито проспекти Ляся Курбаса та Любомира Гузара у напрямку Борщагівки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначні затори утворилися на Голосіївському проспекті, на проспекті Валерія Лобаноського, через ремонтні роботи повністю перекрито рух в напрямку Борщагівки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара.
Також в заторах стоїть вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, проспект Перемоги, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, а також бульвар Дружби народів у районі під’їзду до мосту Патона.
На лівому березі Києва помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: Північним та Дарницьким мостом можна проїхати вільно, на мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 5 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,82 грн/дол.